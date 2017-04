Das hat Auswirkungen für Airlines auf der ganzen Welt. Jüngst wurde bekannt, dass die US-Billig-Linie Spirit mehrere ihrer fabrikneuen A320neo wegen Triebwerksproblemen aus dem Dienst nehmen musste. Auch auf dem Airbus-Werksgelände bleiben die Flieger stehen. WirtschaftsWoche Online hatte darüber berichtet, dass aktuell allein auf dem Werksflughafen Hamburg deshalb bis zu acht unfertige Flieger im Wert von bis zu 200 Millionen Euro stehen. Sie warten auf ihre Triebwerke und Auslieferung. Am Hauptwerk in Toulouse parken offenbar ebenfalls mehrere Maschinen für eine längere Zeit ohne Triebwerke.



Das geht nicht nur ans Geld und Image. Ärger mit den betroffenen Linien ist absehbar.

Donald Trump

Als wären die hauseigenen Probleme nicht genug, muss sich Airbus auch auf die veränderte politische Situation einstellen. US-Präsident Donald Trump ist nur ein Beispiel für die Weltlage, in der sich der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern immer wieder neu positionieren muss. Aber die Causa Trump zeigt eindringlich, was das so schwierig macht.



Einerseits belebt der US-Präsident das Geschäft, das militärische sogar kräftig. Nachdem Trump zu Jahresbeginn Nato-Mitglieder anprangerte, weil sie zu wenig Geld in den Verteidigungshaushalten steckten, war die Freude im Konzern groß. Es sei schließlich an der Zeit, diese "lange überfällige Diskussion" zu führen, so das Zitat aus der Konzernzentrale.



Kein Wunder: Von der Aufstockung europäischer Wehretats würde Airbus mit seiner Militärsparte Space & Defense stark profitieren. So tüftelt der Konzern bereits am Nachfolger des Kampfjets Tornado - und hätte dabei gerne viele spendierfreudige Regierungen an Bord.