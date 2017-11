In ihrem Büro blicken Stoffmäuse von dem PC herab, doch die Gemütlichkeit täuscht. Rydén hat Papierstapel angehäuft für ihre Attacke auf die Ergebnisse von Lorentzons Präsentation. Rydén hat ausgerechnet, was es Göteborg kosten würde, alle Altenpfleger der Stadt nach dem Sechs-Stunden-Modell zu beschäftigen: 825 Millionen Kronen, umgerechnet knapp 85 Millionen Euro. „Unbezahlbar“, ruft die Politikerin.

Bei Toyota in Göteborg etwa rechnet sich der Sechs-Stunden-Tag nur, weil es nun zwei Sechs-Stunden-Schichten gibt. Pro Tag kann der Autobauer so in seiner Werkstatt mehr Autos reparieren. Nach dem gleichen Modell funktioniert die Orthopädie-Station.

Doch bis heute bleiben solche Modelle auch in Schweden die absolute Ausnahme.

Warum das so ist, musste Erik Gatenholm vor einigen Monaten erfahren. Der junge Gründer wollte den Sechs-Stunden-Tag in seiner Firma ausprobieren. Am Stadtrand Göteborgs entwickelt der 28-Jährige mit seinem Start-up Cellink 3-D-Bio-Drucker. Irgendwann sollen sie menschliche Organe erzeugen. Bislang produzieren sie Gewebestücke, an denen Medikamente und Kosmetika getestet werden. In einem Raum mit Ausblick auf die Stadt schrauben Ingenieure die Drucker zusammen.