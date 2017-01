In den vergangenen fünf Wochen hat sich der Euro von 1,04 Dollar auf 1,07 Dollar erholt. Das sind knapp drei Prozent Plus und für viele ein Zeichen dafür, dass der Trump-Effekt schwindet.

Die chinesische Währung hat gegenüber dem amerikanischen Dollar in den vergangenen drei Jahren um 12 Prozent verloren. Sie hat damit wieder den Stand der Jahre 2008 bis 2010 erreicht. Dieser Rückgang ist kein Drama und wesentlich unspektakulärer als der Schrumpfprozess des Euros. An der Börse Shanghai haben sich chinesische Aktien nach der Überspekulation 2015 und dem Schock Anfang 2016 mittlerweile Monaten wieder stabilisiert.

Doch was sich an den Währungsmärkten abspielt, ist nur eine Gegenbewegung auf den vorangegangenen Verfall. Da hatte der Euro in sechs Wochen sechs Prozent gegenüber dem Dollar verloren. Im Euro-Abschwung war die Dynamik also etwa doppelt so hoch. Damit steckt hinter der aktuellen Euro-Erholung kein neuer Richtungsentscheid, sondern nur die Bestätigung der übergeordneten Abwärtsbewegung. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn der Euro in den nächsten Wochen bis auf 1,10 Dollar käme. Um den großen Trend zu drehen, müsste der Euro über 1,16 Dollar klettern. Davon ist er derzeit weit entfernt.

Für einen weichen Euro sorgt schon die EZB. Sie hat in ihrer jüngsten Sitzung nichts an ihrer Zinspolitik verändert und diesen Kurs auf absehbare Zeit zementiert. Die Auseinanderentwicklung von EZB und amerikanischer Fed, die seit mehreren Monaten spürbar ist, wird damit noch ein Stück größer. Hintergrund sind die in Europa anstehenden Wahlen und das schwierigere Verhältnis, das sich zwischen Europa und der neuen US-Regierung ankündigt. So gesehen trägt Trump dazu bei, die Renditen in Europa am Boden zu halten.