Italienische Polizisten untersuchen in Mailand den Ort, an dem der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri erschossen wurde.

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde am frühen Freitagmorgen in Mailand erschossen. Kanzlerin Angela Merkel, Innenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas kündigten in Stellungnahmen am Freitagnachmittag politische Konsequenzen an. Die wichtigsten Meldungen vom Freitag im Überblick.