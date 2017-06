Flüchtlinge und Integration

Entlastet werden sollen die Kommunen beim Umgang mit Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive. Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern etwa sollen gar nicht erst an die Kommunen weitergeleitet werden, sondern möglichst in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes bleiben. Damit junge Flüchtlinge ihre Ausbildung abschließen können, wird deren Schulpflicht auf 25 Jahre erhöht. Außerdem wird ein stärkerer Einfluss auf Bundesebene bei Einwanderungs- und Flüchtlingsfragen angepeilt. CDU und FDP wollen ein Einwanderungsgesetz, das Talente ohne große Hürden nach NRW bringt, um auch damit den Fachkräftemangel zu lindern.

Energie und Umwelt

Schon jetzt umstritten ist die Entscheidung, den Bau von Windkraftanlagen deutlich einzuschränken. Windräder sollen einen Mindestabstand von 1500 Metern zu Wohngebieten einhalten. Außerdem sollen die potenziellen Flächen um 80 Prozent reduziert werden. Man wolle den unkontrollierten und bisweilen ideologisch geprägten Zubau von Windenergie in vernünftige Bahnen führen, so Lindner. Das besorgt wiederum den Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE). Vorsitzender Reiner Priggen sieht unter den angedachten Maßstäben große Investitionen schwinden. „In den vergangenen Jahren wurde jährlich eine Milliarde Euro in NRW in die Windenergie investiert“, so Priggen. Unter dem sich abzeichnenden Reglement würden diese Investitionen wegfallen, warnte er. Beide Parteien bekennen sich zum Pariser Klimaabkommen.