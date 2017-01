Der Brückenbau zu Leverkusen zeigt damit in extremer Weise, was die Erneuerung der Infrastruktur in Deutschland so kompliziert macht. Straßen und Brücken stehen inzwischen seit Jahrzehnten an ihrem Platz, der einst für geeignet befunden wurde. Doch in der Zwischenzeit ist das Leben um sie herum weitergegangen, immer mehr Menschen sind in die Städte gezogen, Dutzende Wissenschaftler haben sich Gedanken gemacht über die Folgen großen Lärms und Schmutzes für die Gesundheit der Menschen und der Natur. Es folgten die passenden Gesetze. Und so bildet die Infrastruktur, welche die Menschen einst als Signal für den Aufbruch in eine neue, mobile Zeit begriffen hatten, plötzlich den Störfaktor in einer durchorganisierten Landschaft, die jedem Stück Deutschland seinen Zweck zuweist, den es zu erfüllen hat. Wo Menschen wohnen, soll es leise sein, die Luft sauber und die Straßen verkehrsberuhigt. Wo heute noch Natur ist, da heißt sie „Fauna Flora Habitat“ und daraus folgt: Der Mensch, wenn er nicht gerade Pilze sammelt, Radl fährt oder Windräder baut, hat sich fernzuhalten.