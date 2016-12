++ 7.26 Uhr ++

Polizisten haben im nordrhein-westfälischen Emmerich eine eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht. Schätzungsweise 100 Beamte waren beteiligt, darunter Spezialeinsatzkräfte. Über das Ergebnis war zunächst nichts bekannt. Ein Sprecher der Polizei wollte sich zu der Durchsuchungsaktion nicht näher äußern und verwies auf den Generalbundesanwalt. Aus Karlsruhe war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

++ 7.10 Uhr ++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erneuert im Interview mit der "Passauer Neuen Presse" seine Forderung nach Transitzentren, um die Herkunft von Flüchtlingen zweifelsfrei zu klären. Es gebe zu viele Menschen, deren Identität man noch immer nicht zweifelsfrei kenne, sagt der CSU-Politiker. Viele hätten keine richtigen Ausweispapiere.

++ 6.32 Uhr ++

Unter den Todesopfern des Anschlags ist auch eine israelische Frau. Dies bestätigte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Die israelische Botschaft kümmere sich um die Überführung der Leiche in die Heimat. Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und nach dem Anschlag am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt.

++ 5.30 Uhr ++

Trotz des Anschlags rechnet der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, nicht mit starkem Polizeischutz für Weihnachtsgottesdienste. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur sagte er: „Ich glaube auch, dass man in Deutschland so viele Menschenansammlungen hat, dass es gar nicht möglich wäre, auf diesem Wege Sicherheit zu erzeugen, dass man überall Polizei postiert.“ Der bayerische Landesbischof lobte zugleich die Reaktionen von Politikern auf das Attentat.