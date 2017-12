Vor dem Parteitag von Donnerstag bis Samstag kommender Woche gibt es an der sozialdemokratischen Basis erhebliche Skepsis gegen diesen Kursschwenk. In der SPD sind unter anderem die Jungsozialisten entschieden dagegen. Schulz verteidigte die Entscheidung im „Spiegel“: „Politik ist ein dynamischer Prozess, und Parteien wie die SPD müssen sich dann auch auf neue Lagen einstellen. Auch wenn das nicht immer zwingend elegant aussieht.“

Kurz vor dem Parteitag sieht SPD -Chef Martin Schulz den innerparteilichen Streit über seinen Führungskurs als beendet an. „Sie können davon ausgehen, dass wir nun alle Wallungen hinter uns haben und die Partei geschlossen steht“, sagte er dem „Spiegel“. Allerdings ließ er mit Blick auf seinen Kurs nach dem Scheitern der Jamaikasondierungen auch Selbstkritik erkennen: „Ich habe kein Problem damit, wenn man das als Fehler bezeichnet.“ Kurz nach dem Jamaika-Aus hatte die SPD -Führung ihr Nein zu einer großen Koalition per Beschluss bekräftigt, diesen aber nur wenige Tage später zurückgenommen.

In Sticheleien seines Stellvertreters Olaf Scholz kann Schulz keine Illoyalität erkennen. „Ich habe selbst eine offene Debatte über das Wahlergebnis eingefordert. Und dann darf man sich auch nicht beschweren, wenn sie geführt wird.“ Es gehöre auch zur „Jobbeschreibung von Parteichefs, hin und wieder einen mitzubekommen“, sagte Schulz und fügte hinzu: „Ich bin aus hartem Holz.“ Es sei aber auch seine Aufgabe, am Ende alle wieder zusammenzuführen: „Und ich glaube, dass es diese Form der Führung ist, die mir so großen Rückhalt an der Basis der Partei verschafft.“