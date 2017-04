Wir haben keinen Punkt des bestehenden Luftverkehrsabkommens gebrochen. Wir haben nie Subvention bekommen. Die jüngsten Vorwürfe kenne ich bisher nur lückenhaft aus den Medien. Aber wir werden sie lesen, wenn man sich offiziell bei uns meldet. Doch Parolen an die U-Bahn in Washington zu sprayen ist etwas anderes als einen Prozess wie Erwachsene zu betreiben. Wir sehen keine Probleme in den USA.

In den USA wollen Politiker die Linien aus der Golfregion bremsen, weil die wegen staatlicher Subventionen gegen geltendes Luftfahrtrecht verstoßen und Arbeitsplätze bei US-Fluglinien gefährden.

Aber der von der US-Regierung verhängte Einreisestopp für bestimmte islamische Länder hat sie doch getroffen, selbst wenn der von den Gerichten wieder einkassiert wurde.

Ja, und zwar spürbar. Nach dem Reisebann sank die Geschwindigkeit bei Neubuchungen für unsere USA-Flüge über Nacht um gut ein Drittel. Wo wir sonst 100 Tickets in derselben Zeit verkauft hatten, waren es jetzt nur noch 65. Das haben wir bis heute nicht vollständig wettgemacht, aber der Effekt lässt nach. Denn nun reisen die Menschen mit uns statt in den Westen in Richtung Osten nach Asien, Ozeanien, Singapur oder Malaysia

Wieviel schwerer machen denn politische Unsicherheiten, Terroranschläge und Katastrophen Ihr Geschäft?

Früher hatten wir ein, zwei Großereignisse pro Jahr, die Anschläge des 11. September 2001 in den USA, der Tsunami im Indischen Ozean 2004 oder die isländische Aschewolke 2010. Heute haben wir jeden Monat ein, zwei Ereignisse. Sicher, die Lage in Afrika oder Lateinamerika ist gerade keine schöne Geschichte. Aber in China wachsen wir kräftig. Und wir sind profitabel.

Aber Billig-Langstrecken-Linien wie Norwegian, Scoot oder Air AsiaX expandieren und setzen auch Ihnen zunehmend zu.

Wir spüren das nicht. Doch für die Branche gilt: Da zieht ein Sturm auf und der wird alle Fluglinien von USA bis Asien treffen. Doch auch wenn die neuen Geschäftsmodelle wie Norwegian in vielem effizienter arbeiten als etablierte Linien: auch für sie können unruhige Jahre kommen. Die neuen Anbieter haben wenige Möglichkeiten gegenüber etablierten Airlines zu sparen, etwa indem sie statt großer teurer Flughäfen kleine Airports anfliegen. Dazu ist die Frage, ob die Nachfrage in diesem Segment ausreicht.