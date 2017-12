Radikaler Umbruch in der Versicherungsbranche: Künstliche Intelligenz hält Einzug in Kundenservice, Schadenregulierung und womöglich Vertrieb. Erste Anwendungen sind bereits Realität. Was auf Versicherungskunden zukommt.

Während es in anderen Ländern teils spektakuläre Insolvenzen gegeben habe, etwa in Großbritannien beim einst gehypten Peer-to-Peer-Insurtech Guevara, verlaufen die Marktaustritte in Deutschland laut Studie vergleichsweise still. Ein Grund: Bislang steckt noch relativ wenig Geld in Insurtechs. Das Zusammengehen des digitalen Versicherungsmaklers Knip mit dem niederländischen Software-Unternehmen Komparu werten die Studienautoren als wohl größten Exit der vergangenen Monate. Das Unternehmen wolle sich nun unter dem Namen Digital Insurance Group auf Versicherungssoftware konzentrieren.

Vor allem die direkte Endkundenansprache, also das klassische Maklergeschäft, mit dem Knip punkten wollte, ist extrem wettbewerbsintensiv. Auch die Website des Onlinemaklers Safe.me ist aus dem Internet verschwunden. Anfang 2015 hatte er den Versicherungsmarkt noch mit Flatrate-Versicherungen und provisionsfreien Produkten aufmischen wollen.

Insurtechs auf Geldsuche

Ausbleibende Finanzierungen könnten die weitere Marktbereinigung befeuern. Über 70 Prozent aller Insurtechs sind laut Studie auf Geldsuche – entweder suchen sie akut oder bereiten eine Finanzierungsrunde vor. Während Gründer noch einfach an Startkapital kämen, seien spätere Anschlussfinanzierungen schwer zu bekommen. Summen ab zwei Millionen Euro aufzubringen, stufen 56 Prozent der für die Studie befragten Insurtech-Unternehmer als schwierig oder sehr schwierig ein. 36 Insurtechs beteiligten sich an der Befragung.

Noch sind die Unternehmer trotzdem wählerisch: So halten 47 Prozent zum Beispiel ein finanzielles Engagement klassischer Versicherer für schädlich, etwa wegen Interessenskonflikten. Gleichzeitig hält jeder zweite das branchenspezifische Wissen der Investoren für nicht ausreichend. Rückversicherer als Geldgeber könnten hier ein Kompromiss sein: Zwei von drei Insurtech-Unternehmern sehen deren Beteiligung als optimal oder zumindest positiv an.