Vor Aktienkursschwankungen flüchten und den niedrigen Sparzinsen entkommen – das wollen immer mehr Bundesbürger und nutzen die niedrigen Zinsen zum Immobilienkauf. Auch das ist ein Abenteuer mit hohen Hürden geworden. In Metropolen sind die Immobilienpreise massiv gestiegen und seit dem Frühjahr 2016 haben manche Immobilienkäufer auch mehr Probleme, an einen Hauskredit zu kommen. Seitdem die EU-Immobilien-Kreditrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt worden ist, fällt es Banken schwerer, Kredite zu bewilligen. Die Richtlinie soll sicherstellen, dass Immobilienkäufer sich nur dauerhaft tragbare Kredite aufhalsen. Entwicklungen wie in den USA, wo massenhaft Immobilien an Menschen verkauft wurden, die Hypotheken nicht bedienen konnten, sollen im Euroland verhindert werden um einer neuen Finanzkrise vorzubeugen.



Anders als früher dürfen Banken sich jetzt nicht mehr allein nach dem Wert der Immobilie richten, die als Sicherheit dient, sondern müssen allein auf die Zahlungsfähigkeit der Schuldner achten. Für ihre Prognosen setzen sie das frei verfügbare Vermögen und absehbare Einkommen während der Tilgungsdauer an. Können Rentner einen Kredit nicht mehr in ihrer statistischen Lebensdauer tilgen, musste die Bank die Vergabe ablehnen– selbst wenn es nur um Renovierungen geht und Erben später einspringen könnten.