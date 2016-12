Die Politik bewegte 2016 die Märkte weltweit stärker als erwartet und dem neuen US-Präsidenten Donald Trump wird an den Börsen sogar ein nachhaltiger Einfluss zugetraut. „Die Kombination aus Steuersenkung, Deregulierung und Infrastrukturprojekten kann der US-Wirtschaft Impulse geben, so dass der Aufschwung in seinem achten und vielleicht auch neunten Jahre weitergehen könnte“, sagt Stefan Kreuzkamp, Chef-Anlagestratege der Deutschen Asset Management (bekannt unter der Marke DWS). Die Fondsmanager werden dort ihre “Positionen regelmäßig mit der Entwicklung der US-Politik abgleichen“, so Kreuzkamp.

Beim französischen Fondshaus Carmignac glaubt man, dass anders als üblicherweise befürchtet sogar steigende Zinsen in den USA der Wirtschaft weiter Auftrieb geben könnten. Unternehmen, die noch nicht investiert hätten, könnten dies tun, um sich die niedrigen Finanzierungskosten noch zu sichern, so die Erklärung der Franzosen.



Für die amerikanischen Aktien könnte aber auch das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Sie sind schon jetzt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 17 teurer als europäische oder japanische Titel. Wer sein Geld in die US-Aktien investieren wollte, die von Trump profitieren könnten, habe das bereits getan, sagte der Kölner Vermögensverwalter Bert Flossbach in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er befürchtet, dass die Kursrally, die es seit der Trump-Wahl gab, abrupt enden könne.