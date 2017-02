Ja. Piëch hatte im Kern der ihm zugeschriebenen Kritik – die Renditeschwäche und die verfehlte US-Modellpolitik – Recht. Doch in zwei Punkten wurden bereits damals Gegenstimmen laut: Wenn Volkswagen über Jahre solche Probleme angehäuft habe, hätte er das als Vorsitzender des Aufsichtsrats früher erkennen und intern ansprechen müssen – dazu ist ein Aufsichtsrat da. Und wenn diese Sachkritik zuträfe, hätte Winterkorn nicht zum bestbezahlten Manager der Republik aufsteigen dürfen: Seine Ziele erreichte er zu weit über 90 Prozent und kassierte entsprechende Millionen-Boni. Wenn es wirklich so schlimm um die Zukunftsfähigkeit des Konzerns gestanden wäre, hätte das vom Aufsichtsrat etablierte Vergütungsmodell versagt.

Martin Winterkorn ist in Berlin. In einer Erklärung weist der frühere VW-Chef eine Schuld von sich, er sei nicht frühzeitig informiert gewesen. Anders als erwartet beantwortet er auch einige Fragen – aber nicht alle.

Ob Winterkorn im Februar 2015, also zu jenem Zeitpunkt, zu dem Piëch nach seiner Aussage informiert wurde, ebenfalls in vollem Ausmaß über den Skandal im Bilde war, lässt sich noch nicht belegen. Fakt aber ist, dass weder Winterkorn noch Piëch etwas unternommen haben.

Mit dem Vergleich ist der Skandal für die Firma VW fast abgeschlossen. Doch für einige Manager fängt es jetzt richtig an: Die US-Justiz hat detailliert aufgelistet, wie sie die Behörden in die Irre geführt haben sollen.

Im April erfolgte dann das legendäre Zitat Piëchs, mit dem der Aufsichtsratsvorsitzende den Machtkampf in die Öffentlichkeit brachte. In den zahlreichen Sondersitzungen des Aufsichtsrats und des Aufsichtsratspräsidiums, die sich bis in den Juni hineinzogen, war aber nie vom Diesel die Rede – zumindest ist das nicht bis an die Öffentlichkeit durchgedrungen, andere Details aber schon.

Was sich inzwischen kaum noch bestreiten lässt, sind die Geschehnisse am 27. Juni 2015: Bei einer VW-intern "Schadenstisch" genannten Sitzung wurde unter Anwesenheit von Winterkorn auch über den Diesel-Skandal und die manipulative Abgas-Software gesprochen. Es sind auch von Teilnehmern des Meetings Zitate von Winterkorn überliefert.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft hatte vor einer Woche erst die Ermittlungen gegen Winterkorn auf den Betrugsverdacht ausgeweitet. Laut den Strafverfolgern hatten sich "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" ergeben, dass der ehemalige Konzernchef früher als von ihm öffentlich behauptet von der Betrugssoftware und ihrer Wirkung gewusst haben könnte.