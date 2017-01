Beim Parallelverfahren über die KTG Energie durfte Torsten Martini von Leonhardt Rattunde sachwalten und trat außerdem zum Workout bei der Berliner Jopp-Gruppe und deren Hard-Candy-Fitnessstudios an. Süßer Lohn: Insgesamt 60 Verfahren konnte Leonhardt Rattunde 2016 verbuchen und den Abgang des Düsseldorfer Partners Martin Lambrecht so halbwegs kompensieren. Hammes Rechtsanwälte und Wallner Weiß verbuchten indes beachtliche Platzierungs- und Gebietsgewinne. So gelang es der Crew um Dirk Hammes trotz widriger Großwetterlage die Verfahrensausbeute von 39 auf 58 zu steigern. Jürgen Wallner trieb als Multi-Sachwalter in den Verfahren des Sicherheitskonzerns DNZ die Zahlen von Wallner Weiß nach oben.

Zum Jahresende 2016 hat sich Werner Schneider bei SGP Schneider Geiwitz & Partner zurückgezogen. Doch im Grunde hat sich nicht viel geändert: Bilder, Drucke und Skulpturen, die der Kunstsammler Schneider in den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen hat, zieren als Dauerleihgaben weiter das Neu-Ulmer Hauptquartier von SGP. Kanzleivorsteher Arndt Geiwitz schätzt nach wie vor den Rat des Verwalterveterans, der ihn vor Jahren überhaupt erst ins Konkursgeschäft gelockt hat. 2016 sorgten die Neu-Ulmer nicht nur mit ihrem Paradefall Schlecker für Aufsehen, bei dem Geiwitz nun Lieferanten wegen Kartellabsprachen zur Kasse bittet, sondern konnten auch ordentlich Neugeschäft verbuchen.