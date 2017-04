Während viele Reiche fliehen, ist die Lage bei Unternehmern und geschäftlichen Investoren noch diffus. Fadi Hakura, Assistant Fellow of Europe beim Thinktank Chatham House, meint, künftig werde Präsident Erdoğan mehr Macht über die Notenbank ausüben und auch die Finanzaufsicht an die kurze Leine nehmen. Das alles verunsichere auch Unternehmen. Türkische Firmen investierten schon seit ein paar Jahren im Ausland – etwa in Pakistan, Deutschland, der Schweiz – und kauften sich auch in britische und andere europäische Firmen ein. Das deutet natürlich zum einen auf Wachstum hin, zum anderen aber auch auf neue Standbeine neben der instabilen Türkei. So hat das türkische Unternehmen Ülker nicht nur den belgischen Schokoladenhersteller Godiva, sondern auch die britische Firma United Biscuits übernommen. Die türkische Koc-Gruppe erwägt, sich an der Londoner Börse listen zu lassen.