Angebot für WiWo-Abonnenten Exklusive Live-Sprechstunde: Stellen Sie unseren Coaches Ihre Karrierefragen

Die Zeit des Jahreswechsels ist für viele Menschen auch die Zeit der persönlichen Inventur: Was ist im alten Jahr gut gelaufen? Will ich im neuen Jahr genauso weitermachen? Wie schaffe ich es, im nächsten Jahr gelassener zu sein? Und ruckzuck tauchen plötzlich Fragen zur beruflichen Zukunft auf, die man selbst nicht so einfach beantworten kann: Soll ich mich selbstständig machen? Ist im kommenden Jahr endlich der nächste Karriereschritt fällig? Wie kann ich meine Zeit besser einteilen und so meine Belastung reduzieren? Welche Möglichkeiten habe ich bei meinem derzeitigen Arbeitgeber noch?