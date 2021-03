Der Rat der Weisen Wie bringe ich Kontinuität in meinen Arbeitsalltag?

Fokussieren, reduzieren, priorisieren, entschleunigen und selbst bestimmen helfen, den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben zu behalten und zu wissen, was wichtig ist und was Sie vernachlässigen können. So arbeiten Sie konsequenter und kontinuierlicher. Achtsamkeits- und Konzentrationstechniken können sehr gut helfen, sich nicht abzulenken, nicht zu verzetteln und an (s)einer Sache willentlich dranzubleiben. So gewinnen Sie zudem mehr Gelassenheit. Es geht darum, entspannt zu bleiben und dadurch zielstrebiger zu werden. Wer nicht weiß, was er oder sie will und warum, kann sich nicht fokussieren und kontinuierlich arbeiten.