Der Ursprung meiner Karriere: Michael Theurer „Der Erhalt der Natur lag mir als Protestant am Herzen“

Ich habe in den vergangenen Jahren sämtliche politischen Ebenen durchlaufen: vom direkt gewählten Bürgermeister bis zum parlamentarischen Staatssekretär. Als Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr beschäftige ich mich nun mit der Verkehrswende auf Schiene und Straße. Also wieder mit Marktwirtschaft und Ökologie. Ich bin überzeugt, dass sich beides in der Praxis vor Ort bewähren muss. Wie alles in der Politik.