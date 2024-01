Emotionale Bindung Überidentifikation: Deshalb kann fehlende Distanz zum Job krank machen

Michael Groß ist einer der Autoren dieser Studien. Er ist Honorarprofessor an der Goethe-Universität für Organisation und Führung, zudem selbstständig als Coach – und dreifacher Olympiasieger im Schwimmen. Dass uns der Beruf so wichtig ist, liege auch an der sogenannten Selbstwirksamkeit, erklärt Groß. Beschäftigte, die das Gefühl haben, etwas verändern und gestalten zu können, identifizieren sich automatisch stärker mit ihrem Job. Übrigens, erklärt er, identifiziere man sich immer mehr mit einem Job als mit einem Unternehmen. Dass sich Beschäftigte emotional an den Arbeitgeber binden, komme erst über die Tätigkeit. Für Unternehmen hat das Vorteile: Wer sich mit dem Arbeitgeber identifiziert, ist lösungsorientierter und gibt bei Schwierigkeiten nicht so schnell auf, geht mit Fehlern besser um. „Es ist einfacher zu managen, wenn jemand übers Ziel hinausschießt und sich zu sehr identifiziert. Schwierig wird es, wenn jemand keine Identifikation hat.“



Unternehmen rät er, überidentifizierten Mitarbeitern Wertschätzung entgegenzubringen, die Mehrarbeit nicht zu verbieten – und zugleich die Gesundheit in den Mittelpunkt zu rücken. Die Maßnahmen können je nach Branche unterschiedlich sein: zum Beispiel klare Regelungen, was E-Mails und Erreichbarkeit angeht. „Gerade diejenigen, die sich stark identifizieren, machen sich durch Mails außerhalb der Arbeitszeit viel mehr Gedanken“, erklärt Groß.