Muss die akademische Laufbahn nach dem Masterabschluss noch weitergehen? Zumindest finanziell kann sich das in vielen Berufen lohnen. Eine Studie zeigt, dass promovierte Angestellte in manchen Berufen mehr als ein Viertel mehr verdienen als ihre Kollegen mit Masterabschluss. In anderen Berufen macht der Doktortitel beim Gehalt keinen großen Unterschied.

Zur Untersuchung: Das Vergleichsportal Gehalt.de hat 5888 Gehaltsdaten von Berufseinsteigern (Beschäftigte mit höchstens drei Jahren Berufserfahrung) mit Bachelor-, Master sowie Doktortitel verglichen. Hierfür wurden zehn verschiedene Berufe betrachtet. Die Daten stammen von Fach- und Führungskräften. Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt wurde bei den drei akademischen Titeln verglichen und der Gehaltssprung zwischen Bachelor, Master und Doktortitel ermittelt.

Bild: dpa