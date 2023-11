Eine humorvolle Bemerkung, richtig platziert, kann Wunder wirken. Und weil wir davon in der aktuellen Lage eher mehr als weniger brauchen, wundere ich mich selbst wiederum, warum in all den Diskussionsrunden, in denen ich mit Managern und Politikern sitze, jeder einen so unfassbar seriösen Geschichtsausdruck hat und keiner eine Miene verzieht.



Meine Damen und Herren, machen Sie sich doch mal locker!



Vor allem, um angespannte Situationen zu lösen, ist Humor nämlich ein großartiges Instrument. Durch eine erheiternde Bemerkung ändert sich die Arbeitsatmosphäre schlagartig. Sie wird konstruktiver, kreativer und schlichtweg: angenehmer. Jeder kleine Wortwitz, jede Situationskomik hebt die Stimmung im Raum, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und trägt dazu bei, dass sich jeder etwas wohler fühlt.