Karriere Warum es keine richtige Berufswahl mehr gibt

Wir sehen auch, dass Unternehmen bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten beim Recruiting neuer Mitarbeiter betonen, die vor 20 Jahren noch in erster Linie bei Führungspositionen erwartet wurden. Kaum etwas wird in Stellenanzeigen derzeit häufiger gefordert als eine hohe Kommunikations- und Problemlösungskompetenz, Flexibilität, analytische Fähigkeiten sowie Management-Skills.



Wer demnächst als junger Mensch ins Berufsleben eintritt, sollte nicht davon ausgehen, diesen Beruf bis zur Rente auszuüben. Denn Menschen werden später in Jobs arbeiten, von denen wir heute noch gar nichts ahnen. Zudem sind Karrieren bereits dynamisch: Eine StepStone Studie mit 17.000 teilnehmenden Fach- und Führungskräften hat gerade ergeben, dass sieben von zehn Arbeitnehmern schon mindestens einmal im Laufe ihrer Karriere die Branche gewechselt haben. Mehr als jeder Zweite ist aktuell nicht in dem Berufsfeld tätig, auf das er sich in seiner Ausbildung oder seinem Studium spezialisiert hat.