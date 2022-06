Kündigen oder bleiben? So holen Sie mehr aus dem Frust-Job heraus

Lohnenswert ist ein finales Gespräch hingegen laut Karriereberaterin Nane Nebel für diejenigen, die noch Gründe finden, im Unternehmen zu bleiben, sich aber bessere Rahmenbedingungen wünschen: zum Beispiel mehr Gehalt oder zusätzliche Tage im Homeoffice. Nicht wenige aber können zunächst gar nicht genau definieren, warum der Job sie derart frustriert. „Das ist ein wichtiger Aspekt. 'Diffuse Unzufriedenheit' erschwert die Lage enorm“, sagt Nebel, die in erster Linie Führungskräfte berät. Hier helfe die Frage „Was will und was brauche ich?“ weiter. Vielen falle es schwer, solche Bedürfnisse zu benennen, „weil das gern als egozentrisch angesehen wird“, hat Nebel festgestellt. „Ich sehe das anders: Wer weiß, was er will und dafür braucht, handelt ziel- und ergebnisorientiert. Genau das braucht jedes Unternehmen.“