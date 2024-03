Personalsuche „Ghosting ist ein branchenübergreifendes Phänomen“

Manchmal ist der Absprung vor Jobantritt unvermeidlich. Yilmaz rät in dem Fall, transparent mit der Situation umzugehen: „Nehmt den Telefonhörer in die Hand und kontaktiert eure Ansprechpartner. Das ist besser als eine unpersönliche Absage per Mail.“ Denn am Ende könne Abtauchen nach hinten losgehen. „Der Arbeitgeber, den man einmal geghostet hat, kann später in der beruflichen Laufbahn doch noch einmal interessant sein“, warnt die Expertin.



