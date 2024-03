Streit in der Chefetage: „Bloß nicht am Flurfunk oder gar Spekulationen beteiligen!“

Gibt es einen Rat für nachgeordnete Mitarbeiter in solch einer Lage?

Sie sollten sich fernhalten, sich in nichts hineinziehen lassen und keine Allianzen eingehen. Es lässt sich sowieso nie absehen, welcher der Streithähne am Ende bleibt oder gehen muss. Auch wenn das in kleineren Unternehmen schwierig ist. In großen Unternehmen können sie versuchen, in eine andere Abteilung zu wechseln. Anders verhält es sich in politischen Positionen wie dem des Büroleiters oder der persönlichen Referentin.