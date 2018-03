Studie: Diesen Berufsgruppen vertrauen die Deutschen

Feuerwehrleute und Sanitäter

Feuerwehrleuten und Sanitätern vertrauen die Menschen unter allen Berufsgruppen am meisten. Das zeigt die Studie „Trust in Professions 2018“ des GfK Vereins. Feuerwehrleute und Sanitäter erhielten wie in den Vorjahren jeweils das Vertrauen von 96 Prozent der Bürger.

Bild: dpa