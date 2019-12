Carsharing-Erfinder Wie ein Frühstarter den Mobilitätsboom verfolgt

Seit dem Frühjahr sind elektrisch betriebene Tretroller auf den Straßen erlaubt – und zahlreiche Verleihdienste drängen auf die Straße: Mit Tier Mobility, Lime, Bird, Circ, Jump, Voi und Dott sind in Deutschland inzwischen sieben Anbieter unterwegs. Auch auf dem Markt für Roller-Sharing war 2019 ein bewegtes Jahr: Für das Berliner Start-up Coup ist drei Jahre nach dem Start wieder Schluss. Die Bosch-Tochter stellt ihren Dienst dieser Tage ein. In die Lücke springt Lokalrivale Emmy, der seine Flotte bis zum Sommer mindestens verdoppeln will.