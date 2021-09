„Die Höhle der Löwen“ „Wer sein Wohnzimmer mit auf Reisen nehmen will, für den sind wir nichts“

Sondern?

Es ist ja so, dass wir in der Firma alles selbst aufbauen. Wir sind alle unter 30. Und alles, was wir probieren, geht einmal schief – und dann machen wir es besser. Dadurch wächst man, aber es ist natürlich eine mühselige Herangehensweise. An der ein oder anderen Stelle könnte man das durchaus abkürzen, wenn jemand mit mehr Erfahrung helfen würde: Wenn es etwa um die Mitarbeitergewinnung, die Buchhaltung oder den Vertrieb geht. Aber jetzt arbeite ich mit einem Unternehmensberater zusammen, der uns mit seinem Know-how hilft.