Absurde Bewerbungsfragen „Wie drücken Sie Ihre Zahnpastatube aus?“

Sexismus („Sind Sie wirklich der Meinung, dass eine Frau in der Rechtsabteilung eines großen Unternehmens etwas zu suchen hat?“), Diskriminierung („Sie sehen ja gar nicht so ausländisch aus, wie Ihr Name klingt?“) sind in dem Moment schon nicht mehr statthaft und ein guter Grund sofort aufzustehen, wie auch einer der Klassiker der Bewerbungsgespräche, wo nach der Familienplanung gefragt wird - die geht den künftigen Arbeitgeber schlicht nichts an.

Bild: imago