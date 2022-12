Buchtipps der Redaktion: Diese Bücher sind einen Blick wert

Empfehlung von Christina Hollender, Senior-Social-Media-Managerin:

Als die Zeitung, bei der sie arbeitet, verkauft wird, nimmt Emily Guendelsberger einen Job in einem Amazon-Versandzentrum in Kentucky an. Dort ziehen sich Mitarbeiter umsonst Schmerzmittel aus Automaten, um ihre Schicht zu überstehen. Im Anschluss arbeitet Guendelsberger in einem Callcenter in North Carolina, in dem sogar Toilettenpausen auf die Sekunde genau aufgezeichnet werden. Schließlich steht sie bei einem McDonald's in San Francisco hinter der Kasse, wo sie von Kunden mit Essen beworfen wird. “On The Clock” ist ein packendes Stück Investigativjournalismus, das aufzeigt, wie sich Niedriglohnjobs (in denen immerhin über ein Drittel der Menschen in den USA derzeit arbeiten) hin zu mehr Produktivität, mehr Effizienz und mehr Profit gewandelt haben. (Achtung: Leser sollten sich nicht an der etwas offensiven Sprache stören.)

Emily Guendelsberger: On the Clock. What Low-Wage Work Did to Me and How It Drives America Insane. | Little, Brown and Company 2019, 8,62 Euro (Taschenbuch)

