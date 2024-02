Platz 10: Hasso Plattner und Familie

Hasso Plattner, geboren am 21. Januar 1944 in Berlin, ist ein deutscher Unternehmer und einer der Mitbegründer des Softwareunternehmens SAP SE (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung). Mit einem aktuellen Vermögen von elf Milliarden Dollar belegt er im Ranking der reichsten Deutschen 2024 den zehnten Platz.

Bild: dpa