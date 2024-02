Platz 8: Stephen Curry, Golden State Warriors – Basketball

Den achten Platz unter den bestbezahlten Athleten des Jahres 2023 sichert sich NBA-Spieler Stephen Curry, der seit dem Beginn seiner Profikarriere im Jahr 2009 bei den Golden State Warriors unter Vertrag steht. In der aktuellen NBA-Saison ist Curry der am besten entlohnte Spieler seines Teams, mit einem Einkommen von mehr als 50 Millionen Dollar, was ihn zum ersten Spieler in der Geschichte macht, der diese Marke erreicht. Laut „Forbes“ beläuft sich sein Gesamteinkommen auf 100,4 Millionen Dollar pro Jahr.

Bild: USA TODAY Sports via Reuters Con