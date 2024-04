Platz 4: The Weekend, Ariana Grande – Die For You

Ariana Grande (Bild) und The Weekend sind zwei der bekanntesten Namen in der Popmusikindustrie. Ihr gemeinsamer Song „Die For You“ hat weltweit großen Erfolg erzielt und belegt mit 1,78 Milliarden verkauften Einheiten den vierten Platz im Ranking. Die Kombination ihrer einzigartigen Stimmen und musikalischen Stile hat das Lied zu einem Hit gemacht, der von Millionen von Menschen weltweit gehört und geschätzt wird.

Bild: IMAGO/Everett Collection