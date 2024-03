Platz 10: Khloé Kardashian

Eine der Kardashians im Ranking ist Khloé. Mit 310 Millionen Followern auf Instagram belegt sie den neunten Platz. Wie ihre Geschwister und Eltern erlangte die 39-Jährige durch die Reality-Show „Keeping up with the Kardashians“ Bekanntheit. Anschließend wurden weitere Reality-Serien über ihre Ehe mit dem Basketballspieler Lamar Odom und ihre beiden Kinder produziert.

Stand: 14. März





Bild: AP