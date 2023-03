Aktienanalyse Hat der Markt die Krisen bereits verarbeitet?

Für Emanuel Mönch, Professor für Financial and Monetary Economics an der Frankfurt School of Finance and Management, sind Fundamentalwerte wie das KGV zwar wichtiger Bestandteil zur Bewertungspraxis, jedoch seien Schlussfolgerungen auf die Unter- oder Überbewertung von Unternehmen „mit Vorsicht zu genießen“. Das KGV sei einer von vielen Indikatoren, die auch in der Wissenschaft diskutiert würden, beispielsweise die Dividendenrendite oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Wie groß die Vorhersagekraft dieser Indikatoren für ein einzelnes Unternehmen oder einen Index sei, werde in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedlich beurteilt. Ein niedriges KGV kann zum Beispiel auch auf niedriges Wachstum und eine kritische Unternehmenssituation hindeuten – der Markt preist zwar den erwarteten Gewinn ein, erwartet aber nicht, dass dieser dauerhaft sein wird.