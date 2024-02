Aktienfonds: Fondsgeschäft zieht nach Rückgängen wieder an

Insgesamt lagen zum Jahresende 1,38 Billionen Euro in offenen Publikumsfonds von Anbietern wie DWS, Deka, Union Investment und Allianz Global Investors, das waren acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Großteil der 4,15 Billionen Euro, die die Branche verwaltet, liegt aber in offenen Spezialfonds, die etwa für Versorgungswerke und Versicherer aufgelegt werden, sowie in geschlossenen Fonds für institutionelle Anleger.