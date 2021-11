Biontech, Moderna, Novavax & Co Was sind die besten Impfstoff-Aktien?

Bei Biontech blieben Leser der Aktien-Analyse beispielsweise lange an der Seitenlinie und damit von der scharfen Konsolidierung zwischen August und November verschont. Seit der Empfehlung vom 9. November liegen sie nun 60 Prozent im Plus – ein solides Kurspolster für mögliche kurzfristige Rückschläge. Das Mainzer Unternehmen entwickelte den Telsa unter den Corona-Impfstoffen. Bei neuen Vertriebsmöglichkeiten ist Biontech der Konkurrenz stets einen Schritt voraus, bekam Zulassungen für neue Altersgruppen bisher immer zuerst.



Im Kurs steckt dennoch eine ordentliche Portion Hoffnung. Anleger spekulieren auf einen Durchbruch bei den Krebsimpfstoffen, auf die sich Biontech vor der Pandemie konzentrierte. Tatsächlich sind in der Entwicklungspipeline einige vielversprechende Kandidaten. Aktuell befinden sich 15 onkologische Produkte in klinischen Studien, vier davon in Phase zwei – sozusagen der vierten von fünf Stufen vor der Markteinführung. Das Rennen um die Marktführerschaft bei Krebsimpfstoffen ist freilich noch offen. Die Gewinne aus dem Covid-Geschäft dürften die Entwicklung bei Biontech allerdings beflügeln. Mehr über die Perspektiven der Biontech-Aktie erfahren Sie in der aktuellen Analyse.