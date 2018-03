Bridgewater: Ray Dalio wettet gegen Siemens – und warnt vor Rezession

Gleichzeitig warnt der Manager: „Wir befinden uns derzeit an der Stelle des Aktienmarkt-Zyklus', an der es schwierig ist, die richtigen geldpolitischen Entscheidungen zu treffen. Das Risiko einer Rezession wird in den nächsten 18 bis 24 Monaten ansteigen.“ Bridgewater konzentriere sich deshalb auf die lange Frist, vor allem in Hinblick auf die 2020 anstehenden Wahlen in den USA.