China-Aktien Kein kalkulierbares Risiko

Die Rede ist von der Börse in New York und der in Shanghai. Nur allzu gerne haben in den vergangenen Jahren viele Anlagestrategen für China getrommelt. Der größte Konsummarkt der Welt? Klar, China. Techriesen wie Tencent oder Alibaba gehörten deshalb in jedes Portfolio, zumal sie ja, gemessen an den üblichen Aktienkennziffern, deutlich günstiger sind als ihre US-Pendants, günstiger als Amazon etwa.