Energiemarkt und Ukrainekrieg Wetten auf den Strompreis werden für Versorger teuer

Wenn ein Markt wie der für Erdgas sehr schwankungsreich ist, zieht er Spekulanten wie Hedgefonds an. Wie Trittbrettfahrer surfen sie auf einem bestehenden Preistrend und verstärken die Ausschläge nach oben und nach unten. Steve Hill, Top-Manager beim Ölmulti Shell, beklagte gegenüber der Zeitung „Times“, dass Finanzinvestoren dazu beigetragen hätten, den Erdgaspreis auf Rekordhöhe zu treiben.

Das Tempo des Preisanstiegs für Erdgas am Terminmarkt war im Februar und März atemraubend. So hat sich der Preis für Gas, das im Mai in die Niederlanden geliefert werden soll, an der weltgrößten Rohstoffbörse ICE mehr als verdoppelt: Vom 25. Februar stieg der Preis von 93 Euro-Cent je Megawattstunde bis zum 7. März auf 2,27 Euro. Derzeit werden diese Terminkontrakte auf Erdgas an der ICE zu 1,31 Euro je Megawattstunde gehandelt.