Exklusive Studie: Nach dem ersten Kursrutsch stehen Robo-Advisor auf den Prüfstand

„Deutlich höhere Verluste bei anderen Robo Advisorn werden mithin über eine entsprechend höhere Aktienquote als 50 Prozent in deren Anlegerdepots erklärbar“, sagt May. „Und tatsächlich kann es beim Modell des quantitativen Risikomanagements, das andere Robo Advisor verfolgen, dazu immer dann kommen, wenn vor einem Börseneinbruch an den Märkten die Volatilitäten sinken.“ Die in solchen Situationen folgende, konstruktionsbedingte Übergewichtung des Aktienanteils könne so zu einem überdurchschnittlich hohen Verlust bei Börseneinbrüchen führen.