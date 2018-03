Handel mit Indexfonds: Neue EU-Regeln machen ETF-Handel transparenter

Bisher gilt: Der größere Teil des Indexfonds-Handels findet außerhalb der Bösen statt, war also in der Welt vor Mifid II „nicht sichtbar“. So wurden 38 Prozent der iShares-Indexfonds, die in Europa aufgelegt sind, im Januar und Februar 2018 über Börsen gehandelt. Der große Rest von 62 Prozent wechselte außerbörslich den Besitzer, über Handelsplattformen oder direkt von Besitzer zu Besitzer, was Over-the-counter-trade (OTC) genannt wird.