Leben mit Aktien Fielmanns Comeback

Fielmann stellt bereits die Weichen für bessere Profitabilität. Ein umfangreicher Stellenabbau ist in Planung. Nicht zu unterschätzen: Die Fielmann-Familie hat größtes Interesse am langfristigen Erfolg. Sie besitzen über zwei Drittel der Aktien. Gründer-Sohn Marc Fielmann leitet das Unternehmen mittlerweile. Der 34-Jährige will es digital fit machen und setzt auf den Wachstumsmarkt Hörakustik.