Musterdepots: Anleger unterschätzen die Bedeutung von Dividendenzahlungen

Ob Dax oder MDax: Alle Aktienkurse stiegen am Donnerstag bis weit in den Handelstag hinein. Die Börse erholte sich nach den kräftigen Rücksetzern. Die Gleichförmigkeit zeigt aber auch: Immer mehr Investoren setzen auf Produkte, die einen gesamten Index abbilden. Deshalb steigen in starken Phasen die Kurse aller Aktien, so wie sie an schwachen Tagen allesamt fallen. Zu Ende gedacht entsteht daraus ein Risiko: Kurse steigen und fallen nicht deshalb, weil Unternehmen gute oder schlechte Nachrichten produzieren, sondern weil Kauf- und Verkaufswellen die gesamte Börse erfassen.