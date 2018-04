Musterdepots: Anleihen sind wieder eine Alternative zu Aktien

Die große Schockwelle ist ausgeblieben: Der Aktienmarkt brach nicht ein, obwohl die richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihe in den USA erstmals seit gut vier Jahren wieder drei Prozent Jahreszins abwirft. Damit sind Anleihen wieder eine echte Alternative zu Aktien, zumal diese in den USA hoch bewertet sind. Doch nur, weil die Kurse jetzt nicht sofort abstürzen, ist es für eine Entwarnung noch zu früh. Umschichtungen aus Aktien in Anleihen und die Entscheidungen darüber vollziehen sich langfristig – vor allem bei den milliardenschweren Pensionskassen.