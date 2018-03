Musterdepots: Chinas Autoaktien sind sehr volatil

Der weltweit größte Automarkt China ist auch in den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 weiter gewachsen. Im Januar und im Februar wurden mehr als 4,5 Millionen Fahrzeuge im Reich der Mitte verkauft, ein Plus von 1,7 Prozent zum Vorjahr, so der Bericht der China Association of Automobile Manufacturers. Chinesische Autohersteller, wie Geely und BYD nehmen den ausländischen Wettbewerbern immer mehr Marktanteile ab. BYD ist nicht nur der größte Elektroautobauer der Welt, sondern auch ein erfolgreicher Elektrobushersteller. Es werden ausschließlich eigens hergestellte Batterien verbaut. Der Umsatz stieg auf umgerechnet 16,7 Milliarden Euro. Der Nettogewinn ist auf 640 Millionen Euro zurückgegangen. BYD will Mitte des Jahres für umgerechnet 630 Millionen Dollar eine zusätzliche Produktionsanlage für Batterien in Betrieb nehmen. Insgesamt ist die BYD Aktie sehr volatil. Die Aktie pendelt seit mehreren Wochen zwischen 6,50 und 7,50 Euro. Bei Kursen unter 6,00 Euro werden wir unsere Position weiter aufbauen.