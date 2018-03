Musterdepots: Ein schwächerer Ifo-Index muss kein Grund zur Sorge sein

Die Korrektur seit Ende Januar dürfte nicht so schnell vorüberziehen. Ein Indiz dafür ist, dass institutionelle Investoren ihren Anteil an europäischen Aktien gesenkt haben. Das ergab eine Umfrage der Bank of America Merrill Lynch. Zwar liegt dieser Anteil immer noch bei 41 Prozent, ist aber auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gesunken. Damit wird deutlich, dass in den vergangenen Wochen Kapital aus der Euro-Zone abgeflossen ist. Ein Anhaltspunkt dafür ist der schwache Euro, der in den vergangenen Tagen gegenüber dem Dollar um rund zwei Cent gefallen ist.