Musterdepots: Keine Baisse in Sicht

Am 16. März 2018 feierte die Frankfurter Börse zum vierten Mal den Tag der Aktie. Die Initiative will die Popularität der Aktie als „finanzielles Rückgrat“ der Gesellschaft steigern und sie privaten Anlegern als attraktive Form der Kapitalanlage und Instrument zur Altersvorsorge näherbringen. Aktienmärkte sind keine Einbahnstraße, dennoch erreichten sie in den letzten Jahren immer neue Rekordstände und sind im Langfristvergleich mit konkurrierenden Anlageformen alternativlos. Nach dem Erwerb von Siemens Healthineers sind wir – gemessen am Depotwert – mit 56 Prozent in Aktien und Aktienfonds investiert.