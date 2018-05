Musterdepots: Wall Street kehrt crashfrei auf Normalniveau zurück

Rund 20 Prozent haben die 500 größten amerikanischen Konzerne im S&P 500 im ersten Quartal mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. In neun von elf Branchen steigerten die Unternehmen ihre Gewinne zweistellig, am meisten in der Technologie und im Finanzsektor. Gleichzeitig stiegen die Aktienkurse im S&P 500 in den vergangenen zwölf Monaten „nur“ um elf Prozent. Das heißt: Trotz Rekordkursen sinkt die Bewertung, eben weil die Gewinne noch stärker als die Kurse zulegen. Die Wall Street kehrt also momentan ohne Baisse und Crash auf Normalbewertungsniveau zurück.