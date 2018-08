Reimer Direkt: Auch an der Börse gibt es nichts geschenkt

Doch wer glaubt, er bekäme hier etwas geschenkt, der irrt. ETFs kaufen stur alles, was im Index ist – auch dieselbetrügerische Autobauer, bonusgierige Banken oder fusionsbesoffene Konzerne. Ein Investmentbanker hat dies mal an ExxonMobil gezeigt: Der Ölmulti halbierte in drei Jahren den Umsatz, drückte den Gewinn um drei Viertel. Weil die Aktie aber in allen Indizes steckt, wurde sie gekauft, und der Kurs hielt sich.